Укрзалізницю повернули в підпорядкування Мінінфраструктури

Рішенням окружного адміністративного суду Києва було встановлено, що рішення уряду щодо виведення ПАТ «Укрзалізниця» з підпорядкування Міністерства інфраструктури, було незаконним, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідну інформацію оприлюднив очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян. Урядовець зазначив, що в п’ятницю, 4 серпня, представники профільного міністерства отримали відповідне судове рішення, згідно з яким урядова постанова від 18 січня 2017 року, якою передбачалося вивести українську залізничну компанію з-під контролю Мінінфраструктури, є незаконною та нечинною. Крім того, Омелян зауважив, що суд також встановив, що дії Міністерства економічного розвитку України щодо підготовки та внесення на розгляд уряду проект зазначеної постави теж були протиправними.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко направив звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією не продовжувати надалі контракт чинного голови правління ПАТ «Укрзалізниця».