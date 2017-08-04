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Львівське сміття знову «ринуло в мандри»

Львівське сміття знову «ринуло в мандри»
Працівники поліції зупинили на Чернігівщині вантажівку, яка перевозила відходи зі Львова, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як повідомила прес-служба Національної поліції в області, поблизу села Сираї, в Козелецькому районів на ділянці траси Київ – Чернігів - Нові Яриловичи співробітники правоохоронних органів помітили вантажний автомобіль з львівськими номерами. Після зупинки фури, поліцейські провели перевірку документів водія, в результаті чого з’ясувалося, що авто перевозить побутові відходи зі Львова. У товарно-транспортній накладній зазначалося, що автівка рухалася в Сумську область, де на одному із місцевих полігонів і мали викинути сміття. Загалом мова йде про 19 тонн відходів. Поліцейські, маючи підозру щодо достовірності документації, викликали слідчо-оперативну групу для проведення додаткової перевірки.

Нагадаємо, раніше у Львівській міській раді анонсували збільшення вартості тарифів на вивезення сміття з міста більше, ніж в 2 рази. Таке рішення чиновники пояснили тим, що тарифи не змінювалися вже 3 роки, а витрати навпаки збільшуються.
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