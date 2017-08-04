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Луценко вернувся до Гройсмана з проханням не продовжувати контракт керівника Укрзалізниці Балчуна – ЗМІ

Луценко вернувся до Гройсмана з проханням не продовжувати контракт керівника Укрзалізниці Балчуна – ЗМІ
Генпрокурор Юрій Луценко просить керівника уряду Володимира Гройсмана, аби Кабмін не продовжував контракт з керівником Укрзалізниці Войцехом Балчуном, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Документ з відповідним зверненням опинився в розпорядженні журналістів. У ньому Луценко повідомляє про низку кримінальних проваджень, які були розпочаті за фактами привласнення, розтрати та заволодіння майном посадовцями Укрзалізниці. Загалом нараховується майже 90 таких проваджень. Зокрема, Генпрокуратура займається розслідуванням щодо привласнення посадовими особами компанії державних коштів на загальну суму більше 150 мільйонів гривень з 2015 по 2017 роки. Як вдалося встановити, співробітники УЗ укладали договори на купівлю товарів за фіктивними договорами та свідомо завищеними цінами.

Відомо також про кримінальні провадження, що були розпочаті за фактами зловживання повноваженнями, а також розголошення відомостей, які є державною таємницею. Луценко вважає, що все це є результатом неналежного виконання керівництво компанії своїх обов’язків, а тому і «продовжувати контракт з Войцехом Балчуном недоцільно»,
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