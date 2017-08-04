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У Луцьку на вулиці Бандери були побиті темношкірі студенти

У Луцьку на вулиці Бандери були побиті темношкірі студенти
Темношкірі студенти у Луцьку були жорстоко побиті під час масової бійки. Як передає replyua.net з посиланням на Volynnews, у супроводі друзів постраждалі іноземці, серед яких також були жінки, були на прогулянці у парку. Незнайома їм людина почала оприлюднювати претензії, внаслідок чого виник конфлікт. Аби надати допомогу іноземцю, до нього підійшли інші особи, у зв’язку з чим студенти вимушені були бігти з парку.

«Як пояснили свідки, темношкірі хлопці, які навчаються у місцевому вищому навчальному закладі, намагалися втекти з Центрального парку. Їх наздогнали лише за основним корпусом університету імені Лесі Українки, на перехресті вулиць Ярощука та Степана Бандери, виникла бійка», - наголошує видання. У відповідності до попередньої інформації, постраждалими виявилися троє хлопців. Після того, як їм надали медичну допомогу, вони відмовилися відправлятися до лікарні.

За інформацією студентів, кількість нападників склала в межах чотирьох десятків осіб. Низка свідків також підтвердили масштаби інциденту, коли описали нападників спортивної статури. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, нападників вже оголосили у розшук.
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