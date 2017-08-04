В случае досрочных выборов Тимошенко одержит победу над Порошенко – политолог

В интервью журналистам политический эксперт Петр Охотин заявил, что если в Украине объявят досрочные выборы президента, первое место по их результатам может занять Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», обогнав, таким образом, ныне действующего главу государства Петра Порошенко, сообщает replyua.net. Политолог при этом привел данные, представленные группой «Рейтинг», в соответствии с которыми з Тимошенко готовы голосовать чуть более 15 процентов опрошенных украинцев, в то время, как за Петра Порошенко свои голоса планируют отдать всего 11,6%. В случае второго тура Юлию Тимошенко готовы поддержать 32%, а за Порошенко – 24, отметил Петр Охотин.
Он также предположил, что сейчас основными политическими игроками проводится подготовка к марш-броску, начало которого запланировано на сентябрь. И здесь, вероятно, не обойдется без интересных раскладок в связи с нарастанием раскола между
«Народным фронтом» и БПП. Кроме того, уже началось проведение кампании непарламентскими политиками, подчеркнул Охотин.
Добавим, что в июне экспертами группы «Рейтинг» был опубликован отчет о том, как украинские граждане оценивают экономическую и политическую ситуацию в своей стране.