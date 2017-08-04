Насалик ожидает, что до конца 2019 года Украина полостью откажется от антрацита

Уже к началу 2020 года украинские власти могут принять решение об отказе от антрацитового угля. Как информирует replyua.net, об этом встречаясь с энергетическими экспертами сектора «Реанимационного пакета реформ» заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. Он сообщил, что в ведомстве уже разработан четкий график, согласно которому энергетические блоки будут переводиться на газовую группу угля. Также осуществляется контроль соблюдения этого графика, благодаря чему до конца следующего года можно будет заместить не менее шести миллионов тонн антрацита. А уже до конца 2019 года появятся все предпосылки для полного отказа от антрацитового угля, считает Насалик.
Также министр отметил, что с целью замещения антрацитового угля с минувшего года началась реализация пилотного проекта, согласно которому энергоблоки №2 и №5 Змиевской теплоэлектростанции в Харьковской области будут переведены на газовую группу угля.
Важно напомнить, что в феврале текущего года во время заседания Кабмина было принято решение о чрезвычайных мерах в украинской энергетической системе.