Турчинов: разработана система для блокирования российских телеканалов на Донбассе

3 августа, на Донбассе, военное руководство продемонстрировало новую систему, которая позволит блокировать трансляцию российских телеканалов, а также вещание пропагандистских радиостанций на временно оккупированных территориях. Как передает replyua.net с ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал Александр Турчинов, секретарь СНБО.
«В Покровском создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и одновременно очень хорошо принимать все украинские», - заявил Турчинов. По его словам, работа системы уже проверена, и она функционирует качественно. Секретарь СНБО при этом отметил, что система была подготовлена одной из ведущих компаний Украины, и она направлена на подавление радиовещания и телевизионного вещания с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Система создает препятствия в трансляции около десяти телеканалов одновременно.
Кроме того, она позволяет обеспечить бесперебойную трансляцию украинских телеканалов, которые будут работать на частотах, блокируемых новейшей системой. Турчинов добавил, что в течение короткого времени системы будут установлены по всей линии разграничения.