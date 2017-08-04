Новый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Известный социолог Ирина Бекешкина обнародовала результаты соцопроса на Донбассе. Речь идет о подконтрольных Украине территориях. Очень интересно, что самая низкая поддержка курса в ЕС. 23% жителей считают необходимым интегрироваться в ЕС, большинство, а именно 33% считают, что не нужно входить ни в один союз, и 23% до сих мечтают про Таможенный Союз.
Как отметил в своем блоге известный украинский блогер политолог, комментируя данную информацию, лидером политических предпочтений на Донбассе является «Оппозиционный блок» и это является довольно прогнозируемым. С приличным отставанием на втором месте Юлия Владимировна, а потом снова «перекрашенные» регионалы типа «За життя» Рабиновича и Мураева, и «Наш край». Политолог подчеркивает, что это освобожденные территории, где есть украинская власть, вещают украинские телеканалы, стоят украинские войска, на оккупированных все гораздо хуже.
«Выводов не будет. Просто для информации тем, кто любит рассуждать про «наши люди», «преодолеем язык вражды» и «срочно вернуть ОРДЛО в избирательное поле Украины», – резюмировал Кирилл Сазонов.