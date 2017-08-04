В Минздраве прояснили ситуацию с гражданством Супрун

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения, получала гражданство Украины в полном соответствии с существующим законодательством.
Как сообщает replyua.net, такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения на запрос, поступивший от Укринформа. «Супрун является гражданкой Украины, имеет украинский паспорт, в том числе для выезда за границу», - заявили в Минздраве. Напомним, что журналистка Наталья Влащенко ранее заявила о том, что Супрун по-прежнему является гражданкой США и не отрекается от американского гражданства. Нужно отметить, что Супрун действительно родилась в Соединенных Штатах, однако четыре года назад вместе со своим супругом переехала в Украину, получив гражданство. По законам Украины, гражданин не может иметь двойное гражданство, поэтому история с Супрун вызвала скандал.
Впрочем, даже, если бы у Супрун было двойное гражданство, за это не последовало бы никаких санкций, поскольку они не предусмотрены законодательством Украины. Отношение к Супрун в Украине довольно неоднозначное – многие эксперты обвиняют ее в срыве поставок жизненно важных вакцин и многих лекарственных препаратов.