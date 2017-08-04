Савченко о мужчинах: кроме животных, во многих из них я ничего больше не вижу



Надежда



Также Савченко призналась, что во многих мужчинах видит только животных. Как



По мнению Савченко, поступок - это то, что выходит за общепринятые рамки, когда человек может пойти против того, под что все остальные давно прогнулись. Депутат также сказала, что не знает, где искать таких мужчин. «Не знаю, самой интересно. Такие поступки бывают на фронте, но мало мужчин, способных на такое, возвращаются», подчеркнула Надежда Савченко.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Надежда Савченко , внефракционный депутат, заявила о том, что не заводит романов с мужчинами по той причине, что у нее отсутствует физиологическая потребность в представителях сильного пола.Также Савченко призналась, что во многих мужчинах видит только животных. Как информирует replyua.net , такое заявление прозвучало в интервью «Главкому». «Бывают такие женщины, которые не могут жить без мужчины. У меня такого нет. У меня на физиологическом уровне это отсутствует. Во многих мужчинах я ничего, кроме животного, не вижу», - призналась депутат. По ее словам, она сможет построить отношения только с тем мужчиной, который готов на серьезные поступки, однако среди депутатов она таких мужчин еще не встречала.По мнению Савченко, поступок - это то, что выходит за общепринятые рамки, когда человек может пойти против того, под что все остальные давно прогнулись. Депутат также сказала, что не знает, где искать таких мужчин. «Не знаю, самой интересно. Такие поступки бывают на фронте, но мало мужчин, способных на такое, возвращаются», подчеркнула Надежда Савченко.