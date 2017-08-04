Иностранные поставки вагонов и локомотивов убьют украинскую отрасль, – эксперт

Глава правления «Укрзализныца» Войцех Балчун, который до сих пор висит «между небом и землей» и не утвержден в должности, хоть и получает по контракту зарплату, представил вчера график поставок вагонов из-за рубежа, утверждая, что в следующем году Украина получит от 6 до 12 тысяч новых вагонов и сможет существенно улучшить уровень услуг и уровень прибыли организации.
Также вскоре начнутся поставки локомотивов известного бренда GE (Дженерал Электрик) и «Бомбардье». Как пишет в своем блоге известный израильский политический эксперт и обозреватель Соломон Манн, очень жаль, что в «Укрзализныце» некому договориться о совместном производстве вагонов, которое принесло не только бы сервис, но и доходы в государственную казну. «Боюсь, что иностранные поставки убьют украинскую отрасль, которая могла бы давать прибыли и рабочие места, так как для такой большой страны поставки локомотивов и вагонов нужны постоянно из года в год», – написал Соломон Манн.
Ожидается, что первый контракт о поставке в Украину тепловозов и вагонов будет подписан уже в сентябре нынешнего года. В целом же сотрудничество рассчитано на 10 лет.