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До кінця 2019 року Україна зможе відмовитися від антрациту – Насалик

До кінця 2019 року Україна зможе відмовитися від антрациту – Насалик
Ігор Насалик, який очолює Міністерство енергетики та вугільної промисловості, анонсував, що вже до кінця 2019 року Україна буде мати змогу відмовитися від вугілля антрацитової групи, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Міністр зазначив, що профільне урядове відомство має сформований графік переведення енергоблоків на вугілля газової групи і контролює процес дотримання цього плану. В зв'язку з цим, вже до кінця 2018 року Україна матиме змогу замістити майже 6 мільйонів тонн антрацитового вугілля, а до кінця 2019 року взагалі відмовитися від антрациту.

Варто нагадати, напередодні віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що завдяки запровадженню надзвичайних заходів в енергетичній сфері, які діяли з лютого по липень 2017 року, вдалося зекономити близько 2,7 мільйонів тонн антрацитового вугілля. Крім того, керівник Укренерго Всеволод Ковальчук повідомляв, що потреба у продовження надзвичайного стану в енергетиці відсутні, однак необхідність, аби уряд потворно вжив ці заходи може виникнути з початок опалювального сезону, додав Ковальчук.
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