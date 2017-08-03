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Уряд планує підвищити для українців вартість горілки - ЗМІ

Уряд планує підвищити для українців вартість горілки - ЗМІ
Кабінет міністрів України має наміри збільшити вартість горілки в Україні щонайменше до 79, 55 грн за півлітрову пляшку оковитої, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Передбачається, що якщо нині мінімальна роздрібна ціна за 500 мл горілки складає 69,78 грн, то згодом її мають наміри збільшити до 79,55 грн. В тексті урядової постанови зазначається, що ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшаться з 348,9 грн. до 397,76 грн за літр 100-%-ого спирту. При цьому оптово-відпускні ціни на цю категорію продукції може підвищитися на 19,4% - до 268,67 грн./літр 100% -ого спирту. В такому разі за пляшку вина 0,7 л в роздрібній торгівлі доведеться заплатити щонайменше 37 гривень (це на 12 % більше, ніж нині), за кріплені вина та вермути – 45 гривень (на 7 % більше), а шампанське – 79,19 грн (на 13,3 %).

Варто зазначити, що раніше вартість алкоголь збільшувалася в кінці минулого року. Тоді подорожчання цієї категорії товарів в Кабміні пояснювали тим, що запровадженні ще у вересні 2015 року мінімальні ціни не відповідали реальним витратам виробників та реалізаторам продукції.
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