Екс-прокурор розбагатів на 5 квартир відразу після звільнення

Олег Кучер, який раніше обіймав посаду голови Головного управління представництва в суді ГПУ, після того, як звільнився з посади, придбав разом зі своєю дружиною 5 квартир в центрі Києва, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За даними журналістів, у вересні 2014 року екс-прокурор приватизував державне житло загальною площею в 141 квадратний метр, що знаходиться в будинку преміум-класу на бульварі Дружби народів. Через рік Кучер придбав квартиру загальною площею у 89 квадратних метрів у Михайлівському провулку, неподалік Майдану Незалежності і вартість цього житла складає понад 310 тисяч доларів. Ще через рік колишній посадовець придбав вже триквартири загальною площею 110 квадратних метрів, що знаходяться в будинку на вулиці Гоголівській, неподалік Центрального цирку. Як з’ясували журналісти-розслідувачі, ціни на житло в цьому будинку починаються від 1300 доларів за квадратний метр, тому новопридбане житло для Кучера обійшлося приблизно в 180 тисяч доларів.
Варто зазначити, Олег Кучер обіймав посаду очільника Головного управління представництва в суді ГПУ в 2005-2014 рр, а також займався розслідуванням злочинів попередньої влади президента Януковича. Зокрема, в квітні 2014 року тоді ще чинний прокурор заявив про завершення перевірки щодо того, чи законною була передача землі під Межигір’ям в оренду, а вже в грудні того ж року Кучера звільнили.