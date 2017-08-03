У НАБУ нагадали Полякову, що йому загрожує кримінальна відповідальність

У Національному антикорупційному бюро України вкотре нагадали народному депутату Максиму Полякову, що йому загрожує кримінальна відповідальність за те, що він не виконує умови встановленого запобіжного заходу, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, у антикорупційному відомстві наполягають, що Поляков зобов’язаний надягнути електронний браслет для контролю за його місцем перебуванням, а також він має здати слідчим документи, які дозволяють йому виїжджати за межі країни. Навіть за умови, що Поляков має наміри оскаржувати в судовому порядку попереднє рішення суду щодо обраного запобіжного заходу, він зобов’язаний виконувати це рішення до тих пір, поки апеляція не буде розглянута. Тому, як зазначили представники НАБУ, попередні заяви нардепа про «незаконні дії детективів НАБУ», насправді не відповідають дійсності.
Крім того, у відомстві додали, що в разі, якщо політик так і не виконає рішення суду, це тягне за собою кримінальну відповідальність. Зауважимо, що раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що через відмову Полякова виконувати судове рішення,вже в вересні до Верховної Ради можуть внести ще одне подання на нього.