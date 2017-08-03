Супрун відповіла, чи дійсно вона має проблеми з українським громадянством

Уляна Супрун, яка виконує обов’язки міністра охорони здоров’я, заявила, що вона отримала громадянство України відповідно до норм чинного українського законодавства, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У МОЗ запевнили, що чинна очільниця міністерства є громадянкою України, володіє українським паспортом, в тому числі і для виїзду за кордон. Питання з приводу громадянства Супрун виникли після того, як народні депутати Ігор Шурма та Олексій Білий звернулися до Державної міграційної служби з відповідним запитом. Парламентарі прагнули, аби співробітники міграційної служби перевірили Супрун на наявність у неї подвійного громадянства. При цьому в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, а також її чоловіки, отримали українські паспорти в липні 2015 року, а з серпня минулого року Супрун почали виконувати обов’язки керівниці Міністерства охорони здоров’я України.
Варто нагадати, раніше президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Сам політик назвав такі дії українського президента проявом боротьби з політичними конкурентами.