Геращенко виступила з різкою заявою проти громадян Росії

Перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що відповідальність за війну проти України несуть не лише владні особи Російської Федерації, а й самі росіяни, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Політик зазначила, що останні соціологічні дані повідомляють,що рейтинг партії президента РФ «Єдиної Росії» перевищує нині показник в 50 %, а самого Володимира Путіна підтримують понад 83 % росіян. В такому разі, за словами Геращенко, «відповідальність за вбивство громадян України та Сирії, за анексію Криму та знищення Донбасу, за мародерство і вивезення українських підприємств, за тих, хто покалічився та за тих, хто помер, несе не лише президент Путін та його оточення, а й весь російський народ».
На думку Геращенко, війна, яка триває нині, є вибором росіян і вони не матимуть змоги потім сказати, що вони нічого не знали, бо «вони все знали та підтримували, а за це потрібно відповідати». Тому в такій ситуації, як зазначила політик, напрочуд важливі санкційні обмеження проти економіки Російської Федерації.