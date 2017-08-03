У Гостомелі заявили про готовність приймати не тільки Ryanair

У представництві компанії Антонов заявили, що технічні розробки проекту терміналу в Гостомелі матимуть на меті обслуговування відразу декількох авіакомпаній, а не лише Ryanair, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Щоправда попередню вартість, у скільки цей проект обійдеться, в Антонов не змогли назвати. Попередні розрахунки вартості терміналу, за даними прес-служби підприємства, наразі ще продовжуються. Слід зауважити, раніше керівник Кабінету міністрів Володимир Гройсман озвучував ідею про перетворення Гостомеля у аеропорт, який буде співпрацювати саме з лоукост-компаніями. Однак це рішення прем’єр-міністра розкритикував керівник Мінінфраструктури Володимир Омелян. Міністр зазначив, що в ситуації, коли міжнародні аеропорти Бориспіль та Жуляни є недозавантаженими, вкладати гроші в Гостомель нераціонально. В свою чергу Гройсман заявив, що термінал для компаній-лоукостерів в аеропорту Гостомелі мають побудувати протягом шести місяців.
Нагадаємо, раніше Володимир Омелян заявляв, що попри зірвані переговори представників Ryanair та керівництва Борисполю, європейська лоукост-компанія в будь-якому разі з’явиться до кінця року на українському ринку.