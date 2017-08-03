Омелян зробив позитивні прогнози щодо ремонту українських доріг

Керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в 2019 році буде можливість виділити для ремонту українських доріг 50 мільярдів гривень завдяки діяльності Дорожнього фонду, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Омелян розповів журналістам, що в 2018 році досягти такої суми для інвестицій саме на ремонт доріг, буде малоймовірно, однак вже 2019 році можна впевнено говорити про виділення 50 мільярдів гривень на ремонт доріг. За його словами, це можливо завдяки в тому, що 50 % надходжень від усіх акцизів будуть направлені до Дорожнього фонду, в 2019 році – 75 %, а вже з 2020 року до фонду надходитиме постійно 100 % отриманих коштів від акцизів за паливо.
Крім того, Омелян зазначив, що передбачено відкриття кредитних ліній міжнародних фінансових організацій на будівництво низки магістралей через територію України. Міністр заявив, що наразі Київ залучає китайських та інших іноземних партнерів до подібного співробітництва, надаючи їм державні гарантії, для того, щоб отримати якісні дороги. Зокрема, в результаті перемовин з найбільшою китайською компанією China Road and Bridge Corporation було досягнуто домовленостей про будівництво першої на території України буде тонної дороги, яка має з’єднати Одесу, Миколаїв та Херсон, повідомив Омелян.