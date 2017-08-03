У Кабміні розповіли про результати запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Володимир Кістіон, який обіймає посаду віце-прем’єр-міністра України, розповів, що завдяки запровадженню надзвичайних заходів енергетичній сфері, що діяли з 17 лютого по 17 липня поточного року, Україна змогла зекономити майже 2,7 млн тонн вугілля марки «А», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Урядовець зазначив, що наразі є достатня кількість накопиченого вугілля, тому необхідність продовження надзвичайного стану в енергетиці, відпала. За словами Кістіона, зекономити вдалося завдяки тому, що було збільшено навантаження на гідроенергетику, атомні станції та ТЕС, які працюють на газовій групі вугілля. Крім того, віце-прем’єр зазначив, що скорочення запасів вугілля на складах ТЕЦ та ТЕС у липні було прогнозованим, адже саме протягом липня-серпня відбувається плановий ремонт блоків атомних станцій з метою їх підготовки до зимового періоду. При цьому вугілля марки «А» продовжує накопичуватися, наголосив Кістіон.
Нагадаємо, надзвичайні заходи в енергетиці були запровадженні урядом України в лютому 2017 року через блокування постачання антрациту з Донбасу.