Прокуратура навідалася до міськради Ірпеня

Сьогодні, 3 серпня, співробітники прокуратури Київської області, навідалися до Ірпінської міської ради, де ними була проведена виїмка рішень органу місцевого самоврядування за останні 3 роки, які стосуються питання виділення землі для забудови на території регіону, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Як повідомили слідчі, замовники багатоквартирних будинків, які ввели в експлуатацію в 2015-2016 рр., укладали зміськрадою Ірпеня договори про залучення коштів на розвиток інфраструктури міста у вигляді пайової участі. Але при цьому замість коштів, замовники виконували інші роботі в Ірпені, які в свою чергу зарахували як сплату пайової участі . Місцева влада після цього зменшила величину понесених витрат, що призвело до того, що до міського бюджету не надійшли більше 3 мільйонів гривень. Дії посадовців міськради слідчі кваліфікують наразі за статтею про зловживання владою чи службовим становищем.
Варто нагадати, днем раніше прокуратура Київщини спільно зі співробітниками СБУ провели обшуки в Бучанській міській раді в рамках справи щодо декларування недостовірних даних одним із посадовців міськради.