Новий адвокат Януковича заявив, що він досі не розмовляв з колишнім президентом

Наданий державою захисник колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Мешечек повідомив, що він жодного разу ще не контактував зі своїм підзахисним, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію адвокат оприлюднив у четвер, 3 серпня, після завершення засідання суду у справі про державну зраду Януковича. Мешечек зазначив, що у нього нині відсутня можливість будь-якого зв’язку з Віктором Януковичем. Щоправда захисник додав, що він розмовляв з колишніми адвокатами екс-президента Віталієм Сердюком та Ігорем Федероенком, яких Янукович раніше сам відкликав. Однак навіть через колишніх адвокатів державний захисник не мав змоги зв’язатися з Януковичем. Мешечек зауважив, що на думку Януковича і його поплічників, участь адвоката з Центру безоплатної правової допомоги виходить за межі закону, а тому і зв’язуватися ні Янукович, ні його представники не бажають.
Крім того, держзахисник додав, що він згоден одо питання необхідності, аби Янукович був присутній на засідання з суду через відеозв’язок, але в українському суді це клопотання було відхилено.