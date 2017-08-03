«Агро-Союз» начнет экспортировать сельхозтехнику в Болгарию

«Агро-Союз», украинский агропромышленный холдинг, приступил к сотрудничеству с болгарскими предпринимателями, и совсем скоро отечественные производители начнут экспорт сельхозтехники в Болгарию.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, уже несколько лет один из заводов холдинга, «Союз-Спецтехника», который расположен в Днепропетровской области, развивает и совершенствует производство. В настоящий момент предприятие может похвастаться стопроцентным замещением импортных узлов и деталей продукцией не только украинского, но и собственного производства. В этом году холдинг уже успел заключить соглашение с Казахстаном, который получает ресурсосберегающие широкозахватные посевные комплексы, которые украинский производитель специально адаптировал к условиям земледелия в Казахстане.
Холдинг «Агро-Союз» объединяет группу предприятий, работающих в Украине, России и Казахстане, которые занимаются агроконсалтингом, производством и продажей сельхозпродукции, агротехники, а также поставкой запасных частей.