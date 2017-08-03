Украинские производители агропродукции увеличили экспорт на треть

Производители аграрной продукции в Украине смогли нарастить экспорт в страны Евросоюза в период с января по июнь текущего года сразу на 31,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в денежном выражении экспорт возрос на 663 миллиона долларов. Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом рассказала Ольга Трофимцева, заместитель министра аграрной политики.
По словам Трофимцевой, в денежном выражении экспорт достиг 2 миллиардов 774 миллионов долларов в первом полугодии 2017 года. «Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017-го их доля составляла 34,9 процентов. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1 процента, или на 739,3 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 3802,8 миллионов долларов», - заявила замминистра.
По ее словам, самый большой прирост в экспорт сейчас демонстрируют такие продукты аграриев, как кукуруза, жмых, соя, мясо, растительное масло, маргарин, солодовый экстракт, кондитерские изделия, мед, ячмень и орехи. Также растут объемы экспорта сливочного масла, бобовых, консервированных томатов, шоколада, а главными импортерами остаются Нидерланды, Испания и Италия.