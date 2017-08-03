валюта
СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Суд постановив арештувати прокремлівського блогера-журналіста

Суд постановив арештувати прокремлівського блогера-журналіста
У Королівському районному суді Житомира було прийняте рішення взяти під варту місцевого блогера-журналіста, який поширював матеріали антидержавного характеру, через підозру у державній зраді. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Лариса Сарган, яка обіймає посаду прес-секретаря генерального прокурора. За її словами, суд прийняв відповідне рішення щодо утримання під вартою вчора, другого серпня. Причому, заарештований не має можливості вносити заставу. Таким чином, наголошує Сарган, ні до чого доброго співпраця з російськими ЗМІ не доводить.

Вчора у СБУ проінформували про припинення діяльності у Житомирській області місцевого журналіста і блогера . Він виконував вказівки своїх кураторів у Росії та вдавався до поширена матеріалів, спрямованих проти України.

У затриманого було вилучено копії угод на підготовку статей на замовлення, акти на прийом і передачу робіт та банківські картки, на які було здійснено перерахунок коштів. Журналісту було оголошено підозру за статтями «Створення терористичної групи чи терористичної організації» «Державна зрада» та інші.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Це кінець: Росії оголосили торгову війну – Медвєдєв

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
03 авг 2017
7028

Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

Мария Шарапова, самая известная теннисистка России, отказалась выходить на корт против украинки Леси Цуренко. Как передает replyua.net, спортсменки должны были встретиться во втором раунде турнира в

02 авг 2017
4409

Блогер: російські десантники отримали неприємні «подарунки» до професійного свята

Блогер Helgi Sharp на власній сторінці в соціальній мережі розповідає про те, які неприємні новини приніс для російських військових та й всієї Російської Федерації загалом сьогоднішній день, - про це

Последние новости

Украинские производители агропродукции увеличили экспорт на треть

Один із потенційних покупців української «дочки» «Сбербанку» змінив свої наміри щодо покупки банку

В августе ожидается дефляция гривны, - прогноз НБУ

В Крыму назвали точное число украинских и российских туристов

Боровой: Путин выгоняет беженцев, но потом попытается использовать их еще один раз

Казанський: російське суспільство вже чотири роки споживає таку низькосортну брехню та наповнюється ненавистю до українців

Новий адвокат Януковича заявив, що він досі не розмовляв з колишнім президентом

Огромная черная дыра движется в сторону Земли

Астрологи назвали самые вредные знаки зодиака

Таран: Трамп подписал указ о санкциях, и это его самый гуманный поступок по отношению к Кремлю

В Крыму снимают комедию о каникулах российского президента

Трамп: отношения с РФ достигли дна. Поблагодарите Конгресс

Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам

Порошенко проти Путіна: президент України грає «в довгу» і перемагає у кожному раунді – експерт

У Криму блокуються українські ресурси новин

Суд постановив арештувати прокремлівського блогера-журналіста

Опитування: На Донбасі згідні на мир будь-якою ціною та готові голосувати за «Опоблок»

У Києві запрацює найбільший в Україні паспортний сервіс

Трамп дал понять, что во введении новых санкций не Россия виновата, а виноват Конгресс

Дипломат: возможно Украине стоит отдать приоритет в дружбе Польше, а не Германии?

 Новости за день