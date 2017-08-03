Суд постановив арештувати прокремлівського блогера-журналіста

У Королівському районному суді Житомира було прийняте рішення взяти під варту місцевого блогера-журналіста, який поширював матеріали антидержавного характеру, через підозру у державній зраді. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Лариса Сарган, яка обіймає посаду прес-секретаря генерального прокурора. За її словами, суд прийняв відповідне рішення щодо утримання під вартою вчора, другого серпня. Причому, заарештований не має можливості вносити заставу. Таким чином, наголошує Сарган, ні до чого доброго співпраця з російськими ЗМІ не доводить.
Вчора у СБУ проінформували про припинення діяльності у Житомирській області місцевого журналіста і блогера . Він виконував вказівки своїх кураторів у Росії та вдавався до поширена матеріалів, спрямованих проти України.
У затриманого було вилучено копії угод на підготовку статей на замовлення, акти на прийом і передачу робіт та банківські картки, на які було здійснено перерахунок коштів. Журналісту було оголошено підозру за статтями «Створення терористичної групи чи терористичної організації» «Державна зрада» та інші.