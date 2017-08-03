Опитування: На Донбасі згідні на мир будь-якою ціною та готові голосувати за «Опоблок»

Фонд «Демократичні ініціативи» провів опитування мешканців Донбасу, за результатами якого 38 % опитаних у Луганській області і фактично 44% у Донецькій області стверджують, що українська влада має прийняти будь-який компроміс для того, аби збройний конфлікт на Донбасі припинився. Про це інформує replyua.net При цьому фактично таки же показник опитаних вважають за можливим компроміси. Водночас, силового сценарію вирішення конфлікту тут не підтримують. Крім того, частина жителів Донбасу заявили, що на виборах готові віддати свій голос за «Опозиційний блок».
Місцеві жителі Донбасу вважають, що кращим рішенням для встановлення миру в регіоні буде створення нормальних умов для проживання на підконтрольній Києву території. Немало людей також висловилися за те, щоб міжнародні санкції проти Росії посилилися. Однак у загальному точка зору жителів у двох сусідніх регіонах у даному питанні суттєво відрізняється.
Проти запровадження віз з Росією виступила значна частина мешканців Донбасу (72,1% в Луганській області і 54,9% в Донецькій області). Окрім цього, тут дуже багато тих, хто є прихильником позаблокового статусу та політики неприєднання ні до Євросоюзу, ні до Митного союзу на чолі з Росією.