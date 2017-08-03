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У Києві запрацює найбільший в Україні паспортний сервіс

У Києві запрацює найбільший в Україні паспортний сервіс
Запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною не минуло безслідно, адже українці масово ринули виготовляти біометричні паспорти. В зв’язку з цим тиском вже нині відомо про кількатижневі затримки у видачі готових документів, а подекуди люди чекають на місяць більше, ніж обіцялося. На тлі такого ажіотажу у державному підприємстві «Документ» заявили, що незабаром в центрі столиці запрацює ще один сервіс з оформлення біометричних закордонних паспортів, який буде найбілішим в Україні, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Новий паспортний сервіс почне свою роботу з 12 серпня на 3 поверсі універмагу «Україна», що розташований на площі Перемоги. У сервісі можливо буде оформити не тільки біометричний закордонний паспорт, а й ID-картку.

Наразі приміщення ремонтують, а також встановлюється все необхідне обладнання. У сервісі працюватимуть 27 робочих станцій, які будуть приймати документи, фотографувати і знімати біометричні дані. Отримати готові документи можна буде в 9 віконцях видачі. У заяві підприємства зазначається, що користувачі нового Центру матимуть змогу отримати необхідні документи за комфортних та швидких умов.
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