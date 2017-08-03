«У диктаторів кінець один»: Турчинов виступив з попередженням на адресу Росії

Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що новина про розширення Сполученими Штатами санкцій проти Росії є чітким свідченням посилення ізоляції Кремля на міжнародній арені, передає replyua.net.
За словами високопосадовця, дуже важливим є той факт, що у законі, який прийняли конгресмени та який отримав підтримку серед сенаторів, Російську Федерацію вписали разом з Північною Кореєю. «Це означає, що вся світова спільнота, нарешті, почала розуміти схожість режимів цих країн одне з одним, а також наскільки вони небезпечні та непередбачувані», - пояснив Турчинов. Він також додав, що США зробили ще один важливий крок для того, аби російський президент Володимир Путін та тоталітарна країна, якою він зробив сучасну РФ, опинилися у повній ізоляції. «Усім диктаторам варто пам’ятати, що у них буде однаковий кінець – цілковита ганьба і презирство», - зробив висновок Олександр Турчинов.
Раніше стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп підписав проект закону щодо розширення нових санкцій проти Росії, хоча і заявив, що через дії Конгресу відносини США і Росії суттєво погіршаться.