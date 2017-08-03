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У поліції розповіли, коли можлива наступна масштабна кібератака

У поліції розповіли, коли можлива наступна масштабна кібератака
У підрозділі Національної поліції – кіберполіції – розповіли, коли вони очікують на наступну масштабну хакерську атаку, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Зокрема, Сергій Демедюк, який очолює департамент кіберполіції, зазначив, що на ще одну хакерські атаку в Україні слід очікувати 24 серпня до державного свята – Дня незалежності України. Представник поліції зазначив, що його слова є попередженням для українців, адже подібні атаки відбуваються або напередодні, або під час якихось значущих для країни свят. За словами Демедюка, у програмному забезпечені M.E.Doc, через яке в вересні поширився вірус Petya.A, і досі залишаються неактивованіелементи, які можуть загрожувати кібербезпеці громадян.

Наразі у кіберполіції не володіють повною мірою інформацією про властивості вірусу. Також поліцейські мають лише трохи більше 1,2 тис. офіційних заяв, за якими були розпочаті кримінальні провадження. Демедюк зауважив, що зловмисники,які стоять за масштабною кібератакою в кінці червня, могли залишити ще потужні резерви для повторного ураження й втручання в критичні об’єкти і тому це варто взяти до відома.
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