У кіберполіції назвали чергову дату можливої кібератаки

Під час інтерв'ю журналістам видання «Главком» очільник департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк, заявив, що у серпні варто чекати чергову атаку на українські комп’ютерні мережі. Про це інформує replyua.net. «Хочемо попередити, що на День незалежності України, 24 серпня, таке може трапитися, оскільки ми помітили, що подібні атаки мають місце за день чи безпосередньо тоді, коли в Україні відзначається якесь велике свято»,- наголосив він.
Востаннє, як відомо, потужна атака хакерів в Україні мала місце 27 червня поточного року, коли «вірус-вимагач Petya.A призвів до унеможливлення роботи комп'ютерних мережу у банківських установах, засобах масової інформації, торгових організаціях, поштових службах, установах державного значення.
Як повідомляли тоді у кіберполіції, причиною для початку атаки стало оновлення програми обміну документів M.E.Doc. 28 червня інформація про подібний механізм зараження була оприлюднена в Microsoft. 4 липня представники кіберполіції заявили, що розробники M.E.Doc можуть отримати звинувачення саме через поширення вірусу.