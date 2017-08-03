Путинские пропагандисты – запустили, наши «зрадофилы» – подхватили. Сетью «гуляет» новый обед ВСУ

Популярный в Украине блогер и журналист Павло Правый на своей странице в Facebook опубликовал фото, которое сейчас активно разгоняют путинские пропагандисты и наши «полезные идиоты» с объяснением, что это так кормят солдат, которые проходят службу в зоне АТО. Как пишет блогер, не обходится и без кучи комментариев типа «Накормите этой кашей Порошенко».
По словам Павла Правого, на самом деле это фото сделано где-то в 2014 году в какой-то тогдашний «учебке». Гораздо интереснее, откуда это фото появилось изначально – с сайта «Русская весна», который в Украине все знают, как ужасную феесбешную помойку, также фото пошли в обиход с сайта «Русский дозор».
«Кушайте, «зрадофилы», не обляпайтесь феесбешной кашицей, а вдобавок ко всему еще есть подозрения, что в это фото не обошлось без фотошопа. Обратите внимание, как надпись «ВСУ» на тарелке «налезла» на кашицу. Поэтому схема проста: находим какую-то страшную картину, методом фотошопа наносим на нее дополнительно что хотим и – очередная «зрада» готова», – написал Павло Правый.