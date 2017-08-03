Шабунин рассказал, почему равных его центру противодействия коррупции в Украине не существует

Фискальная служба возбудила уголовное производство против руководителей общественной организации «Центр противодействия коррупции». Руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин в эфире «Громадського радио» рассказал о деталях уголовного производства, а также отметил, что ему теперь есть чем гордиться.
По словам Виталия Шабунина, кампания против «Центра противодействия коррупции» и его команды длится уже более трех месяцев. Как подчеркнул Шабунин, ему уже можно гордиться тем, что возглавляемая им организация стала первой общественной организацией в истории страны, против которой нанимают, как минимум, одну лоббистскую кампанию в США. «Такая «работа» довольно дорого стоит. Это и медиаволна внутри страны, и на Западе, проплачена лоббистами, это интересно», – рассказал Виталий Шабунин.
Как он рассказал, об этом уголовном деле его организация узнала позавчера, когда получили официальный ответ от фискалов, и оказалось, что уже два месяца против центра продолжается уголовное производство. Известный антикоррупционер подчеркивает, что проблема в том, что фискалы не удосужились ответить: есть ли основания нарушений, есть ли претензии центру, есть ли квалификация преступления, в котором подозреваются общественники. «Против нас была презентация в парламенте, правой рукой Мартыненко – господином Пинзеником, транслировался лживый фильм о нашем центре. Кстати, где-то в сентябре будет первое заседание суда по нашему иску против Пинзеника», – отметил Шабунин.