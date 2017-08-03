Тука: Нас скорее ожидает распад России, чем в Украине реализуется «Новороссия»

На своей странице в Facebook Георгий Тука, замминистра по делам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц, пообещал, что ликвидация всех посягательств РФ на украинскую территорию будет «решительной и последовательной», о чем сообщает replyua.net. По мнению Туки, более вероятным является распад России на исконные улусы, чем реализация в Украине «Новороссии». «Народ Украины успел усвоить последствие прихода «русского мира» на свою землю, что привело к войне, смертям и крови», - написал Тука.
К тому же, чиновник оценил факт появления в прокремлевских СМИ новости о том, что «украинская власть признала перспективу отдаления юго-восточных областей» после того, как Тука заявил, что существует «определенная зона риска», в которую входят и южные области Украины из-за присутствия там «пятой колонны».
Напомним, что Москва незаконным образом аннексировала Крым и Севастополь после непризнанного референдума 16 марта 2014 года. Вхождение Крыма в состав России не признает ни Украина, ни большая часть стран мира. Уже в апреле того де года на Донбассе начались военные действия.