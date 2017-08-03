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Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной

Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной
Украина готовит иск к РФ за убытки портов из-за строительства Керченского моста. О деталях данного иска в эфире «Громадського радио» рассказал специалист по международному публичному праву Виталий Набухотный.

По словам юриста-международника, речь идет о нарушении в отношении прибрежных районов Черного, Азовского морей и Керченского пролива. «Если я не ошибаюсь, у Украины есть время до февраля 2018 года, когда Украина должна подать свое первое исковое заявление относительно этих нарушений, и, соответственно этому, РФ должна предоставить свою контрпозицию, речь идет о письменном меморандуме, аргументации, контрарументации. На сегодня этот иск звучит довольно широко, все зависит от Украины, насколько у нее будет возможность зафиксировать как можно больше таких нарушений», - рассказал Виталий Набухотный.

По его мнению, Украина в этом деле находится в юридически выигрышной позиции и имеет все шансы привлечь Россию к ответственности, другой вопрос, захочет ли Россия выполнять решение суда, который признает ее виновной. В данной ситуации Украине стоит опять-таки стоит подобрать хорошую команду юристов-международников, чтобы у России не было возможностей уйти от ответственности.
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