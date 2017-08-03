Геращенко рассказала о возможности переговоров с советником Путина

В интервью журналистам «5 канала» первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что на текущий месяц запланировано проведение встречи лидеров государств, входящих в «нормандскую четверку» касаемо вероятности урегулирования военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает replyua.net.
По словам Геращенко, пока что предусмотрена личная встреча в августе при участии политических советников. «Самым важным вопросом этих переговоров будет перспектива выполнения всех ранее достигнутых соглашений и всех сигналов, о которых шлам речь в ходе телефонного разговора руководителей Нормандского формата. В том числе, речь идет о гарантии безопасности в Донецкой и Луганской областях, а также о подготовке к подобной встрече. Я бы этого не исключала», - подчеркнула политик. Вместе с тем, Ирина Геращенко не исключает, что в Кремле эти переговоры попытаются заблокировать.
«В Германии в сентябре выборы, и поэтому Россия просто может препятствовать таким личным встречам. Я уверенна, что Москва хотела добиться паузы в «нормандском формате», принимая во внимание выборы во Франции и в Германии, так как в ходе этих встреч поднимаются крайне неприятные вопросы, которые касаются безопасности на Донбассе, а также, что российская армия непосредственно причастна к данному конфликту», - сказала заместитель председателя парламента.