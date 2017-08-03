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Розенко пояснил, можно ли ввести в Украине сиесту

Розенко пояснил, можно ли ввести в Украине сиесту
Если аномальная жара продолжается на протяжении нескольких дней, каждый работодатель может самостоятельно принять решение о введении сиесты для сотрудников, однако климат в Украине не такой жаркий, чтобы вопрос введения сиесты мог рассматриваться на законодательном уровне.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказал Павел Розенко, вице-премьер Украины. «В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке», завил Розенко. По его словам, в Украине действует законодательство, согласно которому трудовая неделя длится не меньше сорока часов, но, если работодатель посчитает, что из-за жаркой погоды состояние здоровья сотрудников может ухудшиться, вместо положенного часового перерыва, он может увеличить время отдыха и до двух, и до трех часов.

«Никто работодателя в этом не ограничивает и сейчас. А говорить о том, что летом нужно сократить 40-часовую рабочую неделю и сделать ее, например, 35-часовой, на мой взгляд, нецелесообразно», добавил вице-премьер. Напомним, что на этой неделе по всей Украине наблюдается аномальная жара.
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