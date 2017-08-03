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Муждабаев рассказал, что должна сделать Украина для ускорения возврата Крыма

Муждабаев рассказал, что должна сделать Украина для ускорения возврата Крыма
В интервью изданию «Апостроф» известный журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев представил свою точку зрения о том, что нужно сделать Киеву, чтобы незаконно аннексированный Россией Крым быстрее вернулся в состав Украины, сообщает replyua.net. Со слов журналиста, одним из важных шагов власти могло бы стать создание правительства в изгнании, основанное на представительстве главы украинского государства в Крыму, в котором будут основные министры и премьер-министр.

Также Муждабаев добавил, что не участвующие три года назад в так называемом «референдуме» крымские татары стали объектом репрессий, в частности, ничего не известно о судьбе 43 человек.

«На протяжение этих трех с половиной лет Верховная Рада даже не признала крымских татар коренным народом. О чем еще можно говорить? Когда же мы будем признаны коренным народом? После того, как крымских татар вообще из Крыма выгонят? Несколько десятков тысяч уже покинули Крым, а российские власти угрожают начать репрессии и, при помощи угроз, от нас же зачищают нашу родную землю», - рассказал журналист, обвинив при этом власть Украины в отсутствии необходимых действий для возвращения Крыма.
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