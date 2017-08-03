Блогер: українець не любить корупції лише тому, що сам не має доступу до корупційного корита



Блогер Карл Волох поділився міркуваннями з приводу того, як насправді українці ставляться до корупції і чому наш шлях до групи цивілізованих держав буде дуже тривалим, - як



Так, блогер звертає увагу не те,як українці відреагували на кейс «машин на бляхах» (нещодавно Вищий адміністративний суд України виніс рішення про конфіскацію авто на закордонних номерах та штраф у розмірі понад чотириста тисяч гривень – ред.). За словами Волоха, громадяни поставились до цієї ситуації доволі стримано, місцями – зі співчуттям. Це стало черговим (але не єдиним і не першим) доказом того, що пересічний українець до закону ставиться з презирством і дотримуватись його добровільно не збирається.



Як наголошує блогер, негативне ставлення до корупції українці демонструють лиш тому, що не мають безпосереднього доступу до корупційного корита – хоча хотіли б. Насправді дуже сумно від усвідомлення цього факту. І це не порожнє моралізаторство, а глибоке розуміння того, що нам доведеться пройти надзвичайно довгий еволюційний шлях перш ніж претендувати на звання нормальної цивілізованої держави, - зауважує блогер.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Блогер Карл Волох поділився міркуваннями з приводу того, як насправді українці ставляться до корупції і чому наш шлях до групи цивілізованих держав буде дуже тривалим, - як інформує replyua.net , відповідний допис він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер звертає увагу не те,як українці відреагували на кейс «машин на бляхах» (нещодавно Вищий адміністративний суд України виніс рішення про конфіскацію авто на закордонних номерах та штраф у розмірі понад чотириста тисяч гривень –. За словами Волоха, громадяни поставились до цієї ситуації доволі стримано, місцями – зі співчуттям. Це стало черговим (але не єдиним і не першим) доказом того, що пересічний українець до закону ставиться з презирством і дотримуватись його добровільно не збирається.Як наголошує блогер, негативне ставлення до корупції українці демонструють лиш тому, що не мають безпосереднього доступу до корупційного корита – хоча хотіли б. Насправді дуже сумно від усвідомлення цього факту. І це не порожнє моралізаторство, а глибоке розуміння того, що нам доведеться пройти надзвичайно довгий еволюційний шлях перш ніж претендувати на звання нормальної цивілізованої держави, - зауважує блогер.