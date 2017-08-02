У Києві через відімкнення будинку від електроенергії місцеві жителі перекрили Харківське шосе

Низка мешканців будинку, розташованому на Харківському шосе в Дарницькому районі української столиці вийшли на дороги, перекривши рух транспорту. Як передає replyua.net, причиною таких дій є те, вже третю добу їхній будинок відключений від електроенергії. Фото з підтвердженням цієї події ЗМІ надіслали кияни. За інформацією користувачів соціальних мереж, на вулицю люди повиходили, оскільки у будинку немає світла.
Частина користувачів із обуренням зазначили, що протестувальники змусили їх протягом двох годин стояти у пробці на Ленінградській площі, коли температура повітря склала 35 градусів тепла. Окрім цього, в Інтернеті можна побачити відео, яке свідчить, що рух відразу декількох трамваїв було зупинено через блокування руху.
Журналіст Андрій Лавренюк повідомив, що жителі будинку по вулиці Харківське шосе, 17 а (будівництво його здійснювала компанія пов'язана з «УКЗ-груп» арештованого Войцеховського) перекрили шосе і Ленінградську площу. Їхні вимоги – відновити постачання електроенергії у власних квартирах, якого вже немає три дні. «Таким способом мешканці будинку сподіваються, що влада зверне увагу на ситуацію, яка склалася через борг сумнівного походження, - повідомили активісти ОСББ
«Стародарницький».