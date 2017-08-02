Несподівано: Експерт назвав мотив надання США летальної зброї Україні

За словами військового експерта Павла Рудякова, можливість передачі Вашингтоном Києву летального озброєння та прагнення до мирного вирішення військового конфлікту на Донбасі жодним чином не суперечить одне одному, ці процеси є «паралельними». Більше того, не варто забувати, що торгівля зброєю є дуже вигідним бізнесом. Про це передає replyua.net. «Ці процеси є паралельними, ніякі протиріччя тут не мають місця», - сказав Рудяков в інтерв'ю «Обозревателю».
Крім того, військовий аналітик додав, що «прикриваючись політичними гаслами, використовуючи розмови про цінності чи щось подібне», мова ведеться про те, щоб надати Україні зброю, проте тут основним мотивом є комерція.
З урахуванням цього він наголосив: «З самого початку ми чули, що подарують цю зброю, а зараз Трамп прийшов і каже: ні, ми їм дамо кредити і нехай купують на наші кредити. Проте все одно, позичені прощі потрібно віддавати. Тобто, це сама справжнісінька комерція, вона має місце разом з мирним процесом, і всі з цим згідні. Торгівля зброєю є колосальним бізнесом, а у його лобістів дуже великі можливості - і у США, і у інших країн світу. І про це варто пам’ятати», - вважає експерт.