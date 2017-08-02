Експерт: Серпень запам’ятається українцям мінливою погодою

В інтерв'ю виданню «Укрінформ» професор Вазіра Мартазінова заявила, що цього місяця українцям варто готуватися до дуже мінливої погоди кожні п’ять днів, а ось у середині серпня в країні відчутно похолодає та очікуються різні стихійні явища. Про це передає replyua.net. За словами Мартазінової, відмінність поточного року від минулих полягає і у температурному режимі, і у вологості. «Цей серпень нам запам’ятається вкрай різкою зміною погоди, а також суттєвими коливаннями температури – від підвищення до зниження», - сказала експерт.
Професор наголосила, що аномальну спеку жителям України доведеться потерпіти ще три дні, після чого температура повітря почне спадати і до нинішніх показників вона не повернеться. Більше того, Вазіра Мартазінова попередила про вірогідність суттєвого похолодання в країні у середині місяця. Як завжди, подібні процеси супроводжуватимуть стихійні явища, більшою мірою вітрового і штормового характеру.
Спрогнозувала експерт погоду і на вересень. Так, Мартазінова переконана, що перший місяць осені буде відзначатися комфортною температурою повітря, в межах +24 - +25 градусів тепла.