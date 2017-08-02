У прокуратурі розповіли деталі обшуків в міськраді Бучі

У прокуратурі Київщини повідомили деталі проведених обшуків у приміщенні Бучанської міської ради, що відбулися в середу, 2 серпня, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У відомстві зазначили, що співробітники прокуратури проводили обшуки в рамках справи, яка стосується декларування недостовірних даних одним із керівників установи. Напередодні представники міської ради не відповідали на запит про надання певних документів. В зв’язку з цим слідчі звернулися до суду, отримали відповідний дозвіл та провели обшуки для того, щоб знайти необхідні документи та докази у кримінальному провадженні. За даними слідства, один із посадовців міської ради причетний до незаконної реєстрації речових прав на нерухомість, яку було введено в експлуатацію всупереч встановленим нормам, а також реалізовано фізичним та юридичним особам.
Варто нагадати, раніше вдень місцеві ЗМІ повідомили , що до приміщення міської ради Бучі прийшли з обшуками співробітники прокуратури та Служби безпеки України. Вони стояли на вході до кабінетів міськради і нікого не пускали всередину.