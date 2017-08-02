Блогер: а тоді дивуємось, чому Кремлю так легко вдається нав’язати казочки про «братський народ»

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У експертному середовищі вже давно панує думка: що далі українська держава відійде від радянських і російських традицій, то більше шансів на наш успішний розвиток. У цій справі не буває дрібниць – наголошує блогер Катерина Золотарьова, - за інформацією replyua.net, відповідний допис вона розмістила на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер відреагувала на гучне святкування Дня високомобільних десантних військ (ВДВ). Звісно, ніхто не оспорює великого внеску, зробленого десантниками у війні з російськими терористами і того, що їх варто вшанувати. Але відзначати їх свято в один день з росіянами – м’яко кажучи дивно. Більше того – і девіз наших десантників лишається ще тим, радянським, який вони ділять із російськими військовими – «Ніхто крім нас».Блогер цікавиться: чи всі бачили список підрозділів ВДВ РФ, які вбивали людей у війні на Донбасі? Може, забули про ВДВ-шника-оплотівця, який кричав на камеру журналістів НТВ «Захопимо Україну»? Чи не огидно святкувати з цими виродками в один день і під одним девізом? А потім ми скаржимось, що Кремлю так легко вдається нав’язати казочки про «один народ». Не забудьте ще в фонтані скупатись, - наголошує блогер.