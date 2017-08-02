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Відомо, коли можна буде обміняти російського військового Агєєва

Відомо, коли можна буде обміняти російського військового Агєєва
Російського військового Віктора Агєєва, якого українські військовослужбовці спіймали у складі розвідувальної групи на Луганщині, можна буде обміняти на полонених Росії громадян України, лише після того, як український суд винесе свій вирок щодо росіянина, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднила Валерія Лутковська, яка є уповноваженою особою Верховної Ради з прав людини. Вона зазначали, що стосовно Віктора Агєєва мають відбутися судові засідання, а також встановлена його вина чи невинуватість. Лише після цього може пройти інший процес, що пов'язаний не з Мінськом, а напряму з Російською Федерацією. Крім того, Лутковська зазначила, що вона особисто виступає за те, щоб повторилася процедура обміну російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Варто нагадати, спочатку у Міністерстві оборони Російської Федерації заявляли, що захоплений у полон Віктор Агєєв не є контрактником і звільнився в минулому році в запас. Натомість мати росіянина та товариші по службі повідомляли зворотнє, зазначаючи, що Агєєв в березні 2017 року пішов служити за контрактом.
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