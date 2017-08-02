На громадських активістів завели справу

Державна фіскальна служба в Києві почала кримінальне провадження проти керівництва громадської організації «Центр протидії корупції», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію податківці надали правозахиснику, який представляє інтереси громадської організації. У відповіді на запит адвоката зазначається, що слідчі дії розпочалися 2 місяці тому, 9 червня. Правозахисниця та член правління «Центру протидії корупції» Олена Щербань повідомила, що ні статті кримінального кодексу, ні підстав для порушення кримінальної справи, ні суті претензій до громадської організації податківці не повідомили. Прокоментував цю ситуацію і керівник організації Віталій Шабунін. На його думку, ця справа є продовженням кампанії проти його організації, метою якої є знищення самої організації, яка активно веде боротьбу з корупцією в країні. Шабунін також додав, що швидше за все, третьою особою, за заявою якої і було розпочато справу, є народний депутат Павло Пинзеник.
Новину про справу на ЦПК прокоментували у міжнародній правозахисній організації Transparency International Ukraine, зазначаючи, що такі дії влади є тиском на анти корупціонерів.