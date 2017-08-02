На Житомирщині впіймали журналіста-сепаратиста

Чергового «журналіста» на службі у Кремля виявили на території України, цього разу – на Житомирщині. Про подробиці події повідомляє replyua.net з посиланням на матеріали «КНК-медіа».
Так, прес-служба СБ України повідомила, що на Житомирщині було затримано особу, якій інкримінують публічні заклики до насильницької зміни державного ладу та розпалювання національної ворожнечі. Журналіст-блогер «працював» для шести видань, які адмініструвались з території Російської Федерації та з території Донбасу, непідконтрольної Україні. За замовленням кремлівських кураторів чоловік писав провокативні статті, які, як показали результати семантико-лінгвістичної експертизи, містили заклики до повалення державної влади та вчинення конкретних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету нашої держави.
Співпраця журналіста з російськими замовниками розпочалась у 2014 році – примітно, що тоді він підписувався ще власним іменем. Пізніше він почав використовувати псевдоніми. Рішенням суду було санкціоновано обшук у помешканні чоловіка, під час якого було виявлено незаперечні докази його співпраці з Кремлем. Так, на комп’ютерній техніці журналіста містились сліди листування з «кураторами», де він отримував завдання щодо висвітлення певних подій у пресі.