Экономист рассказал, что будет с курсом евро в Украине

В своем блоге для «Обозревателя» финансовый эксперт Виталий Шапран утверждает, что хотя в настоящее время европейская валюта растет в связи с девальвацией ее против доллара, во втором полугодии ожидается ее удешевление, передает replyua.net.
Экономист отмечает, что с марта начался постепенный рост курса евро против доллара, который в целом составил 13 процентов. Такой ситуации способствовала хорошая экономическая статистика из стран-членов ЕС. «За второй квартал 2017 года рост экономики в этих странах составил 0,6%, и рост далее продолжается. Другими словами, есть все причины для того, чтобы в нынешнем году рост экономики стран еврозоны составил 2,1%, как и ожидалось ранее. Однако, причиной подобного роста является политика низких процентных ставок Центробанка Европы, и, очевидно, во втором полугодии это ударит по курсу евро», — отметил он.
Виталий Шапран прогнозирует, что до конца года курс евро к доллару может упасть ниже 1,1 евро за доллар, в частности, если американская Федеральная резервная система в очередной раз повысит ставки. Эксперт отказался прогнозировать повеление гривны, так как оно зависит от доллара.