Еще первый срок Порошенко не закончился, а российско-фашистских пропагандистов в Москве лупят десантники

Пьяный российский террорист вернувшийся с Донбасса в футболке террористической организации «Оплот», хуком с правой прекратил эфир «российско-фашистских пропагандистов с нацистского телеканала НТВ». Террорист лупит террориста – на это можно смотреть вечно. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер под псевдонимом Daniel Rodriguez.
Уже прогнозируемо в России с эпатажем отмечают День ВДВ, показывая всю мощь российских десантников. При этом российские пропагандисты не учли один нюанс, мощь эта заключается в том, чтобы искупаться в фонтанах, разбить кому-то голову и обгадить общественные места. Во время прямого включения изначально все шло, как обычно улыбающаяся ведущая спрашивает у бодрого веселого журналиста, как же там наши российские герои празднуют свой день, но после того, как один из героев «вмазал» репортеру по челюсти было очень странно слышать от ведущей вопрос: «У нас какие-то проблемы…». Так и хочется сказать – да, у вас проблемы, вы породили этот циничный терроризм, поддержали насилие, а теперь радуйтесь, потому что раньше российские войска пришли на Донбасс, а теперь Донбасс идет к вам.
Некоторые из экспертов уже успели прокомментировать инцидент, заявив, что еще первый срок Порошенко не закончился на посту президента Украины, а российско-фашистских пропагандистов в Москве лупят украинские десантники, но, анализируя речь, произношение этого «десантника» становится понятно, что это как раз гражданин России.