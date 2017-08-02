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У Вишгороді сім’ю учасника АТО тероризує чиновниця

У Вишгороді сім’ю учасника АТО тероризує чиновниця
У місті Вишгород, що у Київській області, працівниця райдержадміністрації вдається до терору власних сусідів – сім’ю ветерана антитерористичної операції Андрія Шуби. Як передає replyua.net, таку інформацію на власній Facebook-сторінці оприлюднила Анастасія Шуба, яка є дружиною військового.

«Прошу познайомитися, це Світлана Григорівна Знаменська, котра очолює чорнобильський відділ управління соцзахисту Вишгородської РДА. Не так давно Світлана Григорівна провела ремонтні роботи, біля пожежного виходу та встановила броньовані двері. Це поздавало шансу мешканців дев'ятого поверху на порятунок, якщо виникне пожежа. Таке нахабство просто вразило мешканців інших квартир. На зауваження Знаменська не реагує, а коли викликали поліцію, вона сказала, що її байдуже, що законодавство не дозволяє закривати пожежний вихід, пообіцявши це узаконити», - додала жінка. За словами Шуби, у місті Вишгород пожежні машини не пристосовані до порятунку людей, котрі живуть на дев’ятому поверсі.

«Разом і сусідами ми вирішили дотримуватися закону та звернулися із актом до ЖЕКу, тепер чекаємо, щоб ця проблема вирішилася. Проте вже протягом двох днів підряд моя родина отримує по телефону погрози з боку «адвокатів» працівниці адміністрації, на кшталт: «Ви не можете уявити, з ким маєте справ. Ви знаєте, на який вона посаді? Ви собі не уявляєте, які вона має зв’язки! Податкова вами вже займається - будуть розбиратися, як ваш чоловік-атошник отримав земельну ділянку», - поділилася вона.
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