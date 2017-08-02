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Через неймовірну спеку на Закарпатті скоротили робочий день

Через неймовірну спеку на Закарпатті скоротили робочий день
У Закарпатській області, подібно решти областей України, встановилася аномально спекотна погода, через що керівник цього регіону Геннадій Москаль прийняв рішення про скорочення робочого дня. Як передає replyua.net, про розпорядження відповідного змісту високопосадовець написав на власній сторінці у Facebook.

Зокрема, Москаль навів дані синоптиків, у відповідності до яких, декількома найближчими днями мешканці та гості Закарпаття будуть страждати від аномально високої температури повітря, яка буде коливатися в межах 36-38 градусів. Тому очільник Закарпатської ОДА навіть жартома зазначив, що в ручному режимі регулювання температури повітря не є можливим, а до введення сієсти він не буде вдаватися, так само, як і просити допомоги у шаманів. «Продуктивна робота за таких умов є можливою лише у приміщеннях з кондиціонерами, а таких будівель небагато», - зазначив Москаль. Тому у період з другого по десяте серпня закарпатці будуть працювати менше на одну годину.

Втім, глава Закарпатської ОДА додав, що у кінці поточного місяця та на початку наступного буде потрібно відпрацьовувати скорочені годин.
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